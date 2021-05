‘Zet werklozen in om het afvalprobleem op te lossen in de stad en in het Westland’

Zonder één cent subsidie staan er plots weer beelden op het Lange Voorhout

24 mei Uitgerekend in een tijd waarin niets kan of mag, staat er weer een beeldententoonstelling op het Lange Voorhout. Met een paar slimme trucs is het kunstenaar André van Lier en Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio gelukt een verloren geraakte traditie nieuw leven in te blazen. ,,Wij betalen dit uit eigen zak", zegt hij.