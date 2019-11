Zeven aanhoudingen bij ruzie, schietpartij en vechtpartij in Den Haag

Video Grootscha­li­ge zoekactie naar vermiste man (45) op strand, vandaag opnieuw gezocht

10:42 Op het strand van Scheveningen, Katwijk en Wassenaar is vannacht massaal gezocht naar een vermiste man van 45 jaar. De man was in verwarde toestand weggelopen, aldus de politie. Hij werd niet gevonden, de zoekactie werd rond 02.15 uur gestaakt.