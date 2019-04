Zeven bewoners naar ziekenhuis om koolmonoxide in Leidschendamse flat

De brandweer en de ambulancedienst rukten vanmiddag in groten getale uit. De brandweer werd in eerste instantie opgeroepen omdat in de flat een gaslucht werd geroken, maar uit metingen van de brandweer bleek in de flat sprake van een veel te hoge concentratie koolmonoxide. Inmiddels zijn de woningen weer vrijgegeven en mogen de gedupeerde bewoners mogen hun huis weer in.

,,Het bleek te gaan om een probleem in de ketel, waardoor koolmonoxide zich door een groot deel van de flat kon verspreiden‘’, zegt een brandweerwoordvoerder. In totaal werd vanmiddag zestien woningen ontruimd. ,,Het gaat om alle woningen rondom het ketelhuis. Die moesten worden gecontroleerd op koolmonoxide. Alle bewoners zijn nagekeken in een ambulance.” De ketel is uitgeschakeld door de brandweer, zodat er niet nog extra koolmonoxide wordt verspreid. Dat betekende wel dat de flatbewoners tijdelijk geen verwarming meer hebben.

‘Rot geschrokken’

Bewoonster Nel Groeneveld (64) woont in de bewuste flat. Ze is nagekeken in een ambulance. ,,Ik mankeer gelukkig niks, maar ik ben me wel rot geschrokken. Nee, ik heb zelf geen echte gaslucht geroken maar anderen wel.”



Ook bewoner Tarek (47) is geschrokken: ,,Dit had veel erger kunnen aflopen, bijvoorbeeld als het 's nachts was gebeurd. Ik hoop dat ze het probleem in het ketelhuis snel oplossen.‘’



Jan de Vrede (29) staat te kijken. Hij woont zelf niet in de flat, maar een paar straten verder. Hij rook naar eigen zeggen ‘een soort gaslucht’ toen hij er met z’n hond langs liep. ,,En daarna ging het heel snel. Veel ambulances, politie, brandweer. Het lijkt wel een rampgebied. Maar wel goed dat ze zo snel reageren. Waarschijnlijk is het allemaal goed afgelopen, heb ik gehoord.”