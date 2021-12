Zeven jaar cel voor schietpartij na ruzie over ‘natte wiet’ op het Parijsplein in Den Haag

Update Brand in studenten­com­plex aan de Asstraat, 45 woonunits ontruimd en weer vrijgege­ven

In de kelderbox van een studentencomplex aan de Asstraat in Den Haag is vanmiddag brand uitgebroken. Ongeveer 45 woonunits in het gebouw moesten worden ontruimd. De bewoners zijn vanwege de kou tijdelijk opgevangen in een tram. Er raakte niemand gewond.

17:28