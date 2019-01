Zeven jaar geëist voor brandstichting flat Dedemsvaartweg

Bij de brand in de parkeergarage van de 10 verdiepingen tellende flat moesten midden in de vrieskoude nacht zo’n 25 tot 30 flats worden ontruimd op last van de brandweer, vanwege het risico op koolmonoxidevergiftiging. De in Spanje woonachtige verdachte zegt dat hij op de bewuste februari-dag in Duitsland verbleef en dus onmogelijk de brand kan hebben gesticht. Maar zijn telefoon straalde een zendmast in Delft aan enkele uren na de brand.