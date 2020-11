Zeven monumenten die van graf werden gestolen weer terug bij eigenaar, nog 28 over

Vuurwerk­han­de­laar bedenkt zich na spoedcur­sus carbid­schie­ten: ‘Levensge­vaar­lijk in Haagse handen’

23 november Vuurwerkhandelaar Frits Broks die carbid wilde gaan verkopen in Den Haag, bedenkt zich na een spoedcursus carbidschieten op het platteland van Hattem acuut. Carbidschieten is in handen van Haagse jongeren levensgevaarlijk en gaat in de stad gigantische schade en letsel geven, denkt hij.