Zeven personen overleden, 469 nieuwe besmettingen en Frederieke krijgt eerste Haagse prik

coronanieuwsDagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van woensdag 6 januari.

In Den Haag en omstreken werden er de afgelopen 24 uur 469 nieuwe besmette personen geregistreerd. Gisteren waren dat er 420.



In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 222 besmettingen bij. In Delft 22, in Westland 70 en in Zoetermeer 46. Vijf Hagenaars, een Wassenaarder en een Westlander zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief getest (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers

Den Haag + 222

Rijswijk + 26

Wassenaar + 12

Voorschoten + 5

Leidschendam-Voorburg + 32

Delft + 22

Pijnacker-Nootdorp + 24

Zoetermeer + 46

Westland + 70

Midden-Delfland + 10

Landelijk gezien

Het RIVM heeft in heel Nederland 7142 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal positieve testresultaten dat tussen dinsdag- en woensdagochtend binnenkwam, ligt hoger dan gisteren. Toen bedroeg het aantal nieuwe gevallen volgens gecorrigeerde cijfers 6399. Het laatste cijfer is wel lager dan het gemiddelde van de afgelopen week. Dat ligt op ruim 7700 positieve testresultaten per dag.

Verder in het coronanieuws

Eerste prik voor ic-verpleegkundige Frederieke Veersma

Ic-verpleegkundige Frederieke Veersma uit het HagaZiekenhuis heeft zojuist de eerste coronavaccinatie in haar arm gekregen in het Haagse ziekenhuis. En nee, het deed geen pijn. Nog meer dan 1000 te gaan.

Tweede vaccin voor Nederland in aantocht

Het coronavaccin van Moderna is vandaag goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Dat betekent dat het vaccin in Europa de markt op kan. Nederland heeft ruim 6 miljoen vaccins besteld bij de Amerikaanse farmaceut, waarmee ongeveer 3 miljoen mensen gevaccineerd kunnen worden.

Ei van columbus tegen eenzaamheid?

Als twee eenzame ouderen elkaar bellen, zijn ze niet alleen. Zeker als Palet Welzijn in Zoetermeer voor gespreksstof zorgt. Onafhankelijk cliëntondersteuner Gabriëlle Verhaegen helpt met vragenkaartjes de gesprekken op weg, vertelt ze in deze rubriek Golfbrekers.

Maatregelen werden dementerende moeder fataal

De 90-jarige Willemien had corona. Maar dat is niet waar ze aan is overleden, is de stellige overtuiging van dochter Wilke de Werk ,,Uiteindelijk is haar paniek, die ontstond als gevolg van de maatregelen, mijn dementerende moeder fataal geworden.”

