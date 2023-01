Zeven tieners in ziekenhuis door vuurwerk, drukke jaarwisseling voor SEH's in Den Haag

Ernstig letsel

Ook bij de SEH van het HMC Westeinde was het druk. ,,Het was dit jaar weer een jaarwisseling zoals we die ook voor coronaperiode gewend waren,” zegt zorgmanager Frans de Voeght van de SEH. ,,Er kwamen vooral patiënten met letsels aan handen, ogen en oren. Er is één persoon met ernstig letsel binnengebracht. Hij is door vuurwerk een vinger kwijtgeraakt en moest vannacht worden geopereerd.”



In totaal werden er vanaf 00.00 uur zestig patiënten binnengebracht. ,,Veertien van deze patiënten hadden letsel door vuurwerk. Bij twintig patiënten die op de SEH werden behandeld was sprake was van geweld of alcohol.”