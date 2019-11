Zeven tips over moord op Haagse Nel Hanegraaff (75) in 1996

De politie heeft na de uitzending van Opsporing verzocht van gisteravond zeven tips gekregen over de moord op Nel Hanegraaff. De 75-jarige Haagse vrouw werd in 1996 in haar woning in Den Haag vermoord. De zaak werd nooit opgelost.

De bejaarde vrouw werd 23 jaar geleden door haar buren dood in haar woning aangetroffen. Ze was gewurgd en gestoken met een aardappelschilmesje, dat uit haar eigen keukenla kwam. Uit sporenonderzoek bleek dat er waarschijnlijk uit blinde woede is gehandeld door de moordenaar.

De politie vermoedt dat Hanegraaff zelf de dader heeft binnengelaten. Er werden geen sporen van een inbraak gevonden. In de woning werden verder twee gebruikte kopjes gevonden. ,,Mogelijk had ze visite in huis en is het later uit de hand gelopen, wat uiteindelijk tot de moord heeft geleid.”

De bejaarde vrouw had volgens haar buren wel eens een akkefietje. Ze sprak regelmatig mensen aan op hun gedrag.

Beloning van 15.000 euro

Op de vloer van het toilet werd een Duitse munt van twee Mark aangetroffen. De vrouw had verder geen Duits geld in haar woning. Mogelijk heeft de dader per ongeluk deze munt achtergelaten. Enkele sieraden van de vrouw werden na de moord niet meer teruggevonden. De politie roept juweliers op om te kijken of de sieraden bekend voorkomen.

Het OM looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de dader.