Zeven tips over moord op Martin de Bruijn

De doodgebloede Martin de Bruijn lag in 1995 vijf dagen lang op de vloer van zijn woonkamer, voordat zijn buurman hem vond. Hij was meerdere malen gestoken en is overleden aan zijn verwondingen in zijn appartement in de Schilderswijk. De dader is tot nu toe onbekend.



In het programma Opsporing Verzocht van AVROTROS werd gisteravond aandacht besteed aan de zaak. Zo werd er een reconstructie van zijn laatste momenten getoond. De moord op Martin de Bruijn staat ook in de coldcasekalender, die de politie dit jaar opnieuw uitbracht. Hierin wordt beschreven hoe zijn buurman destijds de overleden man aantrof.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!