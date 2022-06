Zeven verdachten aangehouden voor overvallen op juweliers op de Dierenselaan

70 jaar Storks Van naoorlogse club met twaalf leden naar iconisch honkbalbol­werk: ‘Uiteinde­lijk kom je hier altijd terug’

In een sport waarin bijna alle Haagse clubs zijn afgedropen, heeft Storks de formule gevonden om een homerun te slaan. De club bestaat zeventig jaar en is de vaandeldrager van het honk- en softbal in de Residentie geworden. De familie Droog haalt anekdotes op vertelt wat Storks zo bijzonder maakt. ,,Je zou eigenlijk slachtofferhulp moeten bellen, haha.”

25 juni