Zevenhonderd dranghekken en tien vaste barrières in de stad: al volop veiligheidsmaatregelen voor Prinsjesdag

Recordaan­tal hotelover­nach­tin­gen in Den Haag dit jaar

Haagse hotels draaien dit jaar een topjaar. Nog nooit eerder werden er in de eerste zeven maanden meer overnachtingen geboekt. In totaal waren er 1.216.000 overnachtingen in Haagse hotels van januari tot en met juli. Ter vergelijking: 2018 - tot nu toe het Haagse recordjaar - telde 1.043.000 overnachtingen in de eerste zeven maanden.

13 september