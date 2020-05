‘Zeventig strandtenten in Den Haag gaan vanaf woensdag gedeeltelijk open’

De terrassen van restaurants en café’s blijven voorlopig dicht, verzekert Triep, die eigenaar van strandclub Wij is. ,,Sommige strandtenten doen nu al aan take-away, waarbij een drankje of hapje besteld kan worden om mee te nemen. Alleen is er nu nog weinig openbare plek om dat te nuttigen. Daarom willen we weer beginnen met het verhuren van bedden op het strand. Daar is ruimte genoeg voor. De bedden kunnen we met gemak tot wel drie meter uit elkaar zetten.”