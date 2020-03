Zeventiger met corona in isolatie in HMC-ziekenhuis, aantal patiënten in regio naar acht

VideoIn de Haagse regio zijn momenteel acht mensen besmet met het coronavirus. Dat meldt GGD Haaglanden. Onder meer bij een vrouw van in de zeventig uit Den Haag is het virus vastgesteld na laboratoriumonderzoek. Zij ligt in isolatie in het HMC Westeinde in de Haagse binnenstad.

De vrouw kwam op zaterdagavond binnen bij de Spoedeisende Hulp en werd gelijk in quarantaine gezet. Volgens Eliane Leyten, internist-infectioloog van HMC is er geen besmettingsgevaar geweest voor andere patiënten, medewerkers en bezoekers. ‘Het is veilig om ons ziekenhuis te bezoeken en de zorg loopt verder gewoon door', stelt ze in een bericht op de website van het ziekenhuis.

De vrouw kwam binnen met luchtwegklachten, maar was niet in een risicogebied geweest of in contact met andere coronapatiënten.

Ziek

Verder zijn een veertiger uit Leidschendam-Voorburg en een echtpaar uit Pijnacker-Nootdorp ziek geworden. De twee mensen uit Den Haag bij wie eerder het virus werd gevonden, zijn inmiddels hersteld.

De vrouw uit Leidschendam-Voorburg en het stel uit Pijnacker-Nootdorp hadden contact met twee coronapatiënten. De drie nieuwe ziektegevallen zitten alle drie thuis in isolatie. Wel zijn zij alweer aan de beterende hand.

GGD Haaglanden is direct een contactonderzoek gestart om in kaart te brengen met wie de personen die in thuisisolatie zitten tijdens de besmettelijke periode contact hebben gehad. Zij worden door de GGD benaderd.

Eerder werd al onder meer een dertiger uit Leidschendam-Voorburg ziek.

Afgelast festival

Eerder vandaag maakte de organisatie van Kingsworld 2020 bekend dat het festival definitief niet doorgaat. ,,Door alle ontwikkelingen op dit moment met betrekking tot het Coronavirus en de onmogelijkheid om ons evenement hiertegen te verzekeren, is de onzekerheid voor ons te groot geworden.”

