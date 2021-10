Zie je rode sokken in Den Haag hangen? Die mag je gewoon meenemen

Wie deze dagen een paar sokken vindt in het centrum van Den Haag, kan gerust zijn: ze zijn schoon en je mag ze houden. Er liggen overal rode sokken in de stad die ons bewust moeten maken van de moeilijke leefsituatie van daklozen en gezinnen die in armoede leven. De sok blijkt het minst gedoneerde kledingstuk.