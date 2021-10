Ziedaar de paradox van de agressieve klimaatdrammers: je demonstreert tegen iets dat je zelf veroorzaakt

Ik werd gisteren gebeld door de Binnenstadgarage dat mijn auto apk-gekeurd was. Zaten ze nog maar in de binnenstad; zij resideren reeds lange tijd op de Binckhorst. Ik was blij dat ik mijn leenauto kon inleveren. De zwaar vervuilende diesel waar ik tijdelijk in reed, was geen pretje voor de directe omgeving. Nadat ik, vanuit het Bezuidenhout richting het Schenkviaduct, driekwart van de tank had leeggegast, besloot ik terug te keren.