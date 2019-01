‘Ziekenhuis Bronovo gaat vrijwel zeker sluiten’

De meeste functies van Bronovo, dat landelijk bekend is omdat de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima er geboren zijn, worden overgeheveld naar HMC Westeinde, staat in het plan. HMC Antoniushove in Leidschendam blijft open.



Een van de leden van de driekoppige raad van bestuur, de voormalige Bronovo-directeur dr. Renée Barge, is het volgens ingewijden niet eens met de koers die in het stuk wordt uitgezet. Zij zou haar functie ter beschikking hebben gesteld. Barge wil dit bevestigen noch ontkennen.



