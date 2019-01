Ziekenhuispersoneel in de regio neemt vaker griepprik

Omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zich eind vorig jaar zorgen maakte over het lage aantal zorgmedewerkers dat was ingeënt tegen de griep, zette het de campagne ‘een #prikkie haal je niet voor jezelf’ op. Uit cijfers van de vereniging bleek vandaag dat in 2017 13 procent van het personeel in Nederlandse ziekenhuizen de griepprik nam. Na de campagne steeg dat naar 24 procent.



Het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis zat vorig jaar al netjes boven het landelijk gemiddelde en zet dit jaar de trend voort. Het percentage aan personeel dat een griepprik nam, ging van 18 procent in 2017 naar 28 procent in 2018. ,,Dankzij de bewustwordingscampagne hebben we veel misverstanden over de griepprik kunnen wegnemen”, zegt woordvoerster Daphne de Wit. ,,En dat is een goede zaak, want zo beperken we het aantal influenzabesmettingen.”



Het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis had geen cijfers over 2017 beschikbaar, maar registreerde in 2018 279 werknemers die zijn ingeënt tegen de griep. Dat is ongeveer 25 procent, meldt woordvoerster Jeanette Koster-Olthof. ,,We zijn daar zeer tevreden mee”, zegt zij. ,,Een mooi cijfer, maar de volgende keer gaan we natuurlijk voor meer.”