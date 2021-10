Ziekenhuizen bellen incidenteel operaties af, maar niet vanwege corona

In migranten­wij­ken minder dan één op de drie volledig gevacci­neerd: 'Schokkend’

4 oktober Het aantal gevaccineerden tegen corona verschilt in de stad aanzienlijk per wijk. De eerste gepubliceerde cijfers daarover laten zien dat het per wijk de helft kan schelen in het aantal mensen met twee prikken. Dat geeft grote zorgen.