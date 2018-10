Ziekenhuizen HMC start met recyclen medische instrumenten

De gebroken instrumenten van Bronovo, Westeinde en Antoniushove worden opgenomen in het programma 'Circulair Instrumentbeheer' van Van Straten Medical. De Nederlandse producent, reparateur en leverancier van chirurgische instrumenten recyclet ze daarna.



Van Straten is naar eigen zeggen de enige in de wereld die het ijzer omtovert tot nieuwe medische gebruiksmiddelen. ,,Er is in de ziekenhuiswereld ontzettend veel afval, terwijl er wel een klimaatakkoord is ondertekend waarin Nederland toezegt meer voor het klimaat te gaan doen'', stelt topman Bart van Straten. ,,Deze recycling past hier goed bij. HMC is in dit project de grootste deelnemer in de regio Haaglanden: het ziekenhuis heeft 76.000 instrumenten in gebruik.'' Van Straten noemt de deelname van de overkoepelende medische organisatie 'geweldig'.