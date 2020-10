Ziekenhuizen in Den Haag en omstreken overvol: Coronapatiënten en bestaande afspraken verplaatst

Afschalen

Martin Schalij, voorzitter van het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding, roept iedereen op om zich echt aan de maatregelen te houden. ,,Het is een zorgelijke situatie waar we in zitten. We zien dat we bijna geen ruimte meer hebben om patiënten op te nemen. Ik verzoek echt iedereen dringend om zich aan de regels te houden en het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. We werken in de regio nauw samen om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar deze tweede coronagolf aankunnen. Maar ik besef dat dit weer veel vraagt, van patiënten, hun naasten en van onze medewerkers. We moeten echt rekening houden met elkaar.”