Ziekenhuizen tegen patiënten: Uw afspraak gaat wél gewoon door

Dat is jargon voor operaties en behandelingen in ziekenhuizen die even kunnen worden uitgesteld zonder grote schade aan de gezondheid. Maar zulke operaties zijn door de toestroom van Covid-patiënten in de ziekenhuizen al vrijwel niet meer ingepland, zeggen Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en het Reinier de Graaf in Delft.