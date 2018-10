Ziekenhuizen zijn klaar voor nieuwe griepgolf

Grieppatiënten komen deze winter mogelijk niet in het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht. Ziekenhuizen in de regio willen ze beter gaan verdelen. ,,Vorig jaar moesten we operaties uitstellen. Dat willen we niet meer.''

Om 'de druk goed te verdelen' gaan ziekenhuizen in de regio de opvang van grieppatiënten beter met elkaar afstemmen. ,,In het verleden was er wel contact, maar we hadden er nooit afspraken over gemaakt. Nu wel. We vangen naar rato en vermogen patiënten op. Ieder doet zijn deel'', aldus Karin Vink, clustermanager bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC), die meedenkt over de aanpak van de griep.



HMC verwacht door de onderlinge afstemming dit jaar geen operaties te hoeven uitstellen. ,,Dat willen we niet meer.'' Vorig jaar gebeurde dat wel. Het ziekenhuis werd overspoeld met grieppatiënten en nam er in totaal 417 op. ,,We hadden ons voorgenomen dat we niemand wilden weigeren. Om dat mogelijk te maken moesten er uitstelbare operaties worden doorgeschoven.''

Aanpak

Op 8 november worden in HMC de puntjes op de i gezet wat betreft de aanpak van de griep. Tijdens het eerste griepoverleg van het seizoen steken onder meer medisch specialisten, organisatorisch managers en beddencoördinators de koppen bij elkaar. Vorig jaar werden de ziekenhuizen overvallen door een 'horrorgriepgolf'. De epidemie duurde langer, de virussen waren complexer en er waren meer zieken. De piek begon in januari en duurde tot ver in maart.



In de aanloop naar een mogelijk nieuwe griepgolf roepen ziekenhuizen hun medewerkers nu al op om de griepprik te nemen. ,,We leggen uit waarom het belangrijk is om dit te doen. We willen de griep zoveel mogelijk uit het Haga houden'', aldus een woordvoerder van het HagaZiekenhuis.

Diagnose