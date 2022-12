Ziekte maakt Jan van Zanen soms nog onzeker: ‘Ik wil straks nog wel met mijn kleindochter kunnen praten’

interviewHij werd vaderloos én opa. Tobde met onwillige knieën. Probeerde het humeur van Den Haag overeind te houden in 2022. Een jaar dat Jan van Zanen (61) beschrijft als ‘ver-schrik-ke-lijk’. Wordt dit een depressief interview? Nee, daar heeft hij geen talent voor. ‘Ik zie verdriet in de stad. Maar op andere momenten zijn diezelfde mensen ook heel vrolijk. Dan lachen we samen.’ De burgemeester over dood, geboorte, asieldwang, ego, slavernij-excuses. Over zijn 2022 dus.