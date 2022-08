Zier Running gaat bij gebrek aan opvolging dicht: ‘Hardloopbloed kruipt tóch waar het niet gaan kan’

De winkel aan de Laan van Meerdervoort 632, is in 1986 ontstaan uit de passie voor hardlopen. Oprichter Zier Schaap (70) kan over de geschiedenis honderduit vertellen. John Heemskerk (55) die de zaak in 2006 heeft overgenomen, en er in 2010 een tweede filiaal in Naaldwijk aan toevoegde, kijkt nu al ook met weemoed terug.