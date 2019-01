Ziggo zet alle klanten in regio over van analoge naar digitale tv

Het gaat om de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Nootdorp die de overstap maken naar digitale tv. De zogenaamde analoge afschakeling vindt plaats in de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 maart. Eerder moesten de regio’s Capelle aan den IJssel, Flevoland, Rotterdam en Amsterdam eraan geloven.



,,We gaan dóór met vernieuwen om klaar te zijn voor de toekomst. Het aantal mensen dat nog analoog tv kijkt, is de laatste jaren flink afgenomen. Het analoge tv-signaal gaat daarom stoppen, dan leveren we al onze klanten digitale kabel tv, via diezelfde kabel”, beargumenteert Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo de verandering. Met de omzetting krijgen Ziggo-klanten extra zenders.



Volgens Ziggo heeft het grootste deel van de klanten al volledige digitale tv. Voor hen zal er dan ook niets veranderen. Voor de overige klanten zet het kabelbedrijf alles op alles om de overstap in goede banen te leiden. Klanten krijgen een brief of e-mail met informatie. Daarnaast zijn er extra medewerkers aan het werk op call centers en zijn er monteurs in de wijk om te helpen. Twijfel je of je digitale tv hebt? Dan moet je volgens het bedrijf even naar kanaal 14 zappen. Als je daar Ziggo Sport ziet, heb je digitale tv.



