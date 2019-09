Zij-instromers van bedrijfsleven lossen lerarentekort basisonderwijs op

Prinsjes­dag 1945 schitterde in echte soberheid

12:01 In debatten over de renovatie van het Binnenhof valt vaak het woord ‘sober’. Maar de eerste Prinsjesdagen van na de bevrijding waren pas echt sober. Koningin Wilhelmina vond de plechtigheid van 1945 ‘de mooiste ooit’, al was haar troonrede niet te volgen.