Zij kunnen niet wachten tot de Tour hier is: ‘Het wordt héél bijzonder’

‘Héél bijzonder als de beste renners in 2024 of 2025 door Den Haag koersen’

Volledig scherm De Haagse Steijn van der Laarse (12) staat te popelen voor de komst van de Tour de France in 2024 of 2025. © Frank Jansen

Peter Sagan, Wout Poels of Tom Dumoulin. Noem de naam van een professioneel wielrenner en Steijn van der Laarse (12) heeft er een verhaal bij. Toch staat de naam van zijn favoriete topper hier niet tussen. Dat is de meer onbekende Pool Rafal Majka, die hij in 2024 of 2025 over de Haagse wegen hoopt te zien.

Sinds Van der Laarse op achtjarige leeftijd zijn eerste wielrenfiets kreeg, is hij niet meer van het zadel af te slaan. Hij is lid van HSK Trias en rijdt vijf keer in de week. ,,We hebben de Tour al vaak zien langskomen bij ons huisje in de Bourgogne. Daar in de buurt train ik ook vaak met mijn vader. Het wordt wel héél bijzonder als de beste renners in 2024 of 2025 door Den Haag koersen.”

Dan maar eens zien hoe goed Steijn dan zelf al is. Op twaalfjarige leeftijd rijdt hij met gemak 126 kilometer per keer. ,,Ik vind het geweldig om te zien hoe de renners tegen elkaar vechten voor de overwinning. Vooral de sprint op het einde is heel mooi.”