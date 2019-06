Zijn de Haagse winkelgebieden dit jaar de schoonste van Nederland?

Meeste bewoners van woongebouw aan Zuidwal weer thuis

14:52 De bewoners van het woongebouw aan de Zuidwal zijn na een brand bijna allemaal weer thuis. Alleen de bewoners van het pand waar het vuur in de nacht van zondag op maandag uitbrak, moeten nog elders onderdak zoeken. Wat de oorzaak van de brand is is onbekend. Mogelijk gaat het om karton dat op het terras in brand stond, waarna de vlammen zijn overgeslagen.