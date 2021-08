Zijn eigen balkon was al mooi, dus begon Henk aan het uitzicht: ‘Een openlucht-kijkdoos met een vleugje geschiedenis’

Binnen & Buiten Pauline heeft moeite met het verlaten van de Molen­straat: ‘We wilden absoluut in het Oude Dorp blijven’

21 augustus Ze vertrekt met haar vriend en twee zoons uit de Molenstraat in Zoetermeer. Ze gaan wonen in een huis dat al meer dan 100 jaar in zijn familie is. Deze keer in de rubriek Binnen&Buiten het verhaal van Pauline Schenkel.