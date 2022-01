Zijn er alternatieven voor inzet van politiehonden?

Column Wel of niet Bronovo sluiten? Wat mij betreft wordt deze fraaie pleister­plaats een verkiezing­sitem

Laat het maar een verkiezingsitem worden: de sluiting van Bronovo. Wel of niet? In tegenstelling tot wat wordt beweerd heeft het stadsbestuur wel degelijk iets te zeggen over het ziekenhuis. Welke partijen laten de fraaie pleisterplaats, sinds 1929 een vaste waarde in het Benoordenhout, de afgrond in glijden?

20 januari