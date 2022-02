Zijn sommige mensen te min voor Den Haag?

Brand in woning aan Sanders­dijk; uit voorzorg heel rijtje huizen ontruimd

In een woning aan de Sandersdijk in Den Haag is donderdagmiddag tijdens werkzaamheden brand uitgebroken. Aanvankelijk leek het om het dak te gaan maar de brand blijkt in de spouw te zitten, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden.

17 februari