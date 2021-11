Zijn traditionele Voedselbanken achterhaald?

Rinus Gerritsen geeft inkijkje in geschiede­nis Golden Earring

Wie wil weten hoe The Golden Earring zich ontwikkelde tot de band die het is geworden, kan vanaf 13 januari terecht in verschillende Nederlandse filmtheaters en popzalen. Vanaf die datum draait daar de film Behind the Music: Rinus Gerritsen over 60 jaar Golden Earring. In de film geeft bassist Gerritsen een inkijkje in de geschiedenis van de Haagse muziekgroep.

12 november