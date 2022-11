Zijn warmteschuilplaatsen de oplossing voor mensen die energierekening niet meer kunnen betalen?

Brandweer­lie­den hebben last van alle wegopbre­kin­gen: ‘Het is bijna niet bij te houden’

Brandweerlieden in Den Haag hebben, ondanks het officiële verhaal dat dit niet zo is, wel degelijk veel last van de vele wegopbrekingen in de stad. Dat vertellen bronnen binnen het Haagse brandweerkorps aan het AD. ,,Iedereen op de werkvloer loopt er tegenaan. Vroeger was de brandweer leidend bij werkzaamheden, maar dat is niet meer zo.’’

13:18