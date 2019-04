Zijn we nou Hagenaars, Hagenezen of Hagenoten? Nida-raadslid Yilmaz gaat straat op en vraagt het ons zelf

VideoHet idee om inwoners van Den Haag voortaan Hagenoten te noemen, heeft veel kritiek te verduren gehad, maar wat vinden de inwoners er nou eigenlijk zelf van? Nida-raadslid en tevens initiatiefnemer Cemil Yilmaz hebben we de straat op gestuurd om te kijken of het idee in goede aarde valt.