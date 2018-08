Zilver in Frankfurt deed pijn

Bert Romijn (22 augustus 1934 - 19 juli 2018) groeide op in de Schilderswijk. Vanwege zijn kromme benen (door de Engelse ziekte) werd hij als 'bleekneusje' naar een dagopvang op Scheveningen gestuurd. Desondanks groeide hij uit tot een ijzersterke wielrenner, die tot de wereldtop behoorde.



Toen de 12-jarige Bert door een buurman werd meegenomen naar het Haagse Fruitmarktcriterium raakte de jongen in de ban van de wielersport. Hij wilde nog maar één ding: fietsen! Bert haalde van een oude jongensfiets de spatborden en verlichting af en kocht op de Haagse Markt een racestuur voor een gulden. Na school ging hij werken bij de groenteboer aan de Driebergenstraat om te sparen voor een echte racefiets. Op zijn 14de was het zover en kon hij zich melden als aspirant lid van de Haagse Renners Club Hollandia. Ondertussen werd hij opgeleid tot timmerman. Romijn werkte eerst bij aannemers, later bij Rijkswaterstaat.

Groot talent

Bert Romijn bleek een groot talent te hebben voor het baanfietsen. Vooral voor stayeren. ,,Talrijke toeschouwers zagen hoe de Hagenaar voor het eerst in zijn leven achter de herrie makende uitlaatpijpen van de gangmaakmotoren door de bochten vloog. Zonder ook maar eerder drie meter op die manier gereden te hebben, was hij meteen de baas over zijn tegenstanders", schreef deze krant over Romijn.



Stayeren werd zijn specialiteit. De baansport bleek ongekend populair achter het IJzeren Gordijn. Romijn, die inmiddels getrouwd was en twee dochters had, ging in het weekend geregeld naar Oost-Duitsland om wedstrijden te rijden. Zijn prijzen, uiteenlopend van een televisie tot eetkamerameublement, moest hij zien te verkopen voordat hij weer terug over de grens ging. Smokkelen werd immers zwaar bestraft. Wekelijks prijkte zijn naam in de sportkaternen van de Nederlandse en Oost-Duitse landelijke dagbladen. Meer dan honderd zeges fietste hij bij elkaar. Een aanbod om voor 5000 gulden prof te worden sloeg hij af. Bij Rijkswaterstaat verdiende hij beter.

Enorme file

Toen Romijn volgens de wielerbond in 1966 te oud was om mee te gaan naar de wereldkampioenschappen in Frankfurt besloot hij, onder aanmoediging van zijn vrouw, op eigen gelegenheid en op eigen kosten te gaan. Dankzij een enorme file arriveerde hij slechts een kwartier voor aanvang. Evengoed wist hij zich te plaatsen voor de finale. Volgens toeschouwers en vele sportjournalisten was Bert veruit de sterkste en was het overduidelijk dat zijn gangmaker een teken kreeg om het rustig aan te doen waardoor niet Romijn maar een wielrenner van de bond, Piet de Wit, als eerste over de streep kwam. De kranten stonden bol van verontwaardiging. Het onrecht heeft Romijn lang dwars gezeten. Het zilver in Frankfurt deed pijn.



Maar het leven ging door. Romijn werd gevraagd om voor de Nederlandse Sport Federatie te komen werken. Als sporthal-deskundige zou hij door heel Nederland reizen om honderden accommodaties te laten bouwen. Romijn zou daarnaast zeer actief blijven in de wielersport. Onder meer als bestuurder en als ploegleider. Jaren later ontving hij van de bond als dank het Gouden Wiel.



Stayer Bert Romijn overleed na een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd.