Zilver voor het Nationaal Archief met tentoonstelling De wereld van de VOC

De prijs is gewonnen in de categorie beste scenografie voor een tijdelijke tentoonstelling. ,,We zijn trots op deze internationale award'', verklaart Irene Gerrits, directeur Collectie en Publiek. ,,In de tentoonstelling De wereld van de VOC vertellen we de persoonlijke verhalen uit de VOC-tijd, maar laten we ook zien dat deze periode uit onze geschiedenis nog steeds invloed heeft op de huidige tijd. Daarmee tonen we aan dat het VOC-archief, dat inmiddels online beschikbaar is, vandaag de dag nog steeds relevant is.''