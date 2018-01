Zingen voor de voetballers in Torremolinos

Is dat de opwarmer voor de tweede seizoenshelft?

,,Een trainingskamp voor voetballers staat altijd voor intensief trainen. Daar is geen enkele twijfel over. De temperatuur is uiteraard beter. Goed voor je spieren. Ook dat zo'n ploeg 5 dagen goed met elkaar bezig is, inclusief een gezellig avondje uit. Dan ben je echt weer helemaal klaar voor de rest van het seizoen.''



Is zoiets wel goed voor hun conditie?

,,Een goede conditie is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van elke sporter. Maar door trainers en begeleiders wordt daar in Spanje keihard op gelet.''



Hoe vaak heb je in 2017 in het buitenland opgetreden?

,,Vorig jaar heb ik best veel in het buitenland opgetreden. Even denken, een keertje op Cran Canaria, in Benidorm en tijdens de artiestenreizen in Turkije. Dat betekent tien dagen in de zon en om de dag zo'n spetterend meezingfeest. Verder heb ik drie keer opgetreden in Carihuela/Torremolinos. Altijd enorm gezellig.'



Heb je dan geen heimwee naar ADO Den Haag?

,,Heimwee niet, maar het liefst ben ik iedere wedstrijd natuurlijk bij ADO. Maar er moet ook gewerkt worden. Mijn geluk is dat ik regelmatig gevraagd word om in een Skybox te zingen. Dan zie ik ook nog de wedstrijd. Ik ben dan bij mijn clubje en hoef niet weg. Dat is een mooie win-winsituatie.''



Wat is je nieuwjaarswens?

,,Ik wens iedereen een gezond, succesvol en mooi 2018. En nog een beetje extra voor de mensen die ons dat ook wensen.''