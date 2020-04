Zingende kaketoe in roze autootje rijdt cocktails rond: strandtent in coronatijd

Een liedje over corona, gezongen door hun eigen witte kaketoe in een roze rondrijdend autootje van een van de kleinkinderen. Vertel de familie Ludovici dat hun vijf strandtenten in Scheveningen en een in Hoek van Holland niet open kunnen vanwege de coronamaatregelen en ze verzinnen er zelf iets op.



Zo bedient Lindsey Ludovici in haar Blue Lagoon met een lange stok en is een serveerster in plastic gewikkeld. ,,Het is natuurlijk een grap”, zegt pater familias Peter Ludovici. Met zijn tweelingbroer, zijn eigen vrouw, dochter en aangetrouwde familie is hij al meer dan veertig jaar een gangmaker op het Scheveningse strand. Zelfs in hele moeilijke tijden.