Zingende politicus Elias van Hees brengt in nieuwe single ode aan zijn vrouw: ‘Zij is de ware voor mij’

Het is het vijfde nummer van het oud-raadslid en tegenwoordig bestuursadviseur bij de gemeente Westland. Waar zijn vorige singles voornamelijk feestnummers waren, is dit juist een persoonlijk popliedje over de hechte band met zijn vrouw Nina. ,,We zijn nu zeven jaar samen en dat was een tijd met pieken en dalen. Het nummer gaat erover dat zij de ware voor mij is.”