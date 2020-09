Zingende politicus Elias van Hees brengt nieuwe single uit: ‘Meeste mensen kennen mij als zanger’

Het is het derde nummer dat Elias uitbrengt. Hij omschrijft het nummer als een feestplaat met motown-achtige invloeden en hoopt dat het een nazomerhit wordt. Hij kreeg voor dit nummer wederom hulp van Hart voor Den Haag-raadslid Jelle Meinesz, die een eigen muziekstudio heeft waar Van Hees het nummer heeft ingezongen. Tyler Aarssen, die ook zijn eerste single Het Meisje Van De Bakker schreef, is verantwoordelijk voor de tekst en muziek. Vorig jaar bracht hij Alweer Een Jaar Voorbij uit, een kerstsingle.

Van Hees, die het nummer officieel vrijdag 4 september lanceert maar de primeur donderdagavond al aan deze site gaf, is blij. ,,Het is vrolijke Nederlandse meezinger en dat past goed bij mij. Het is de kunst de dag te plukken, ondanks de donkere periode die nu heerst. Ik hoop dat we daaraan een beetje kunnen bijdragen met dit nummer.”

Quote Mijn vrouw dacht dat ze met een politicus was getrouwd in plaats van met een zanger van het Nederland­se lied Elias van Hees

Wennen

Ondanks dat Van Hees al jaren actief is in de politiek, zegt hij dat het merendeel van de mensen hem eerst als zanger ziet. ,,Ik denk dat wel 75 procent van de mensen dat als eerste zegt. Dat was in het begin wel wennen en vooral ook voor mijn vrouw, die dacht dat ze met een politicus getrouwd was in plaats van met een zanger van voornamelijk het Nederlandse lied.”

Hoe die passie voor zingen is ontstaan? ,,Toen ik in 2017 trouwde, wilde ik mijn vrouw Nina verrassen met een nummer. Iedereen was laaiend enthousiast toen ik This is the moment van René Froger zong. Maar ze dachten wel dat ik playbackte. Hier moet je wat mee doen, zei iedereen toen bleek dat ik toch echt zelf zong.’' Verder gaan in de muziek wil hij zeker, en hij heeft ook nog wat muzikale dromen. ,,In de toekomst zou ik heel graag willen samenwerken met DJ Outsiders of rapper Jebroer. Dat lijkt me geweldig!‘’

Volledig scherm Elias van Hees brengt zijn derde single uit. © Still uit video

