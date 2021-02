Zingende politicus Van Hees verlaat Haagse politiek

Van Hees, die ook een populaire Haagse volkszanger is, begon ooit als raadslid voor de PVV. Maar na ruim drie jaar voegde hij zich in 2018 bij de partij van Richard de Mos, waar hij zich veel meer thuis voelde. Nu is het echter tijd om iets anders te gaan doen, vertelt hij. ,,Dit is een gouden kans voor mij, een logische stap én heel leuk. Ik ga het college adviseren. Dus ik word ambtenaar’’, zegt hij blij. ,,Dat betekent meer de bestuurskant en wat minder partijpolitiek.’’

Gecrasht

Hij zegt terug te kijken op een mooie tijd bij Groep de Mos. ,,Het was hectische, maar ook heel leuke tijd.’’ Vooral de rel rond wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui, die door justitie worden verdacht van onder meer corruptie, was bizar.



,,Die 1 oktober is mijn telefoon letterlijk gecrasht. In die zin is het een unieke ervaring geweest. Ik ben er ook trots op dat we met zijn allen bij elkaar zijn gebleven. Het is voor anderen misschien wel wrang dat ik nu als eerste weg ga, maar dit is een unieke kans voor mij. Iedereen begrijpt het ook wel.’’