Zingende restauranteigenaar Carl steekt anderen hart onder de riem: ‘Het is wel een uitdaging hoor soms’

In december kocht hij de vleugel, die hij prepareerde en in het restaurant zette. Toen in maart alle restaurants dicht moesten, vond Groeneveld het confronterend om die vleugel in zijn lege restaurant te zien. Inmiddels weten veel vaste gasten van zijn privéoptredens, ze vragen zelfs verzoeknummertjes aan. Ook speelt hij vaak voor zijn horecacollega’s, om ze een hart onder de riem te steken.

,,Het is wel een uitdaging hoor soms, het gaat niet altijd foutloos. Maar ik ga er vol voor en zet mijn tanden erin, zodat ik niet constant na hoef te denken over hoe ik toch omzet binnen kan halen.’’ Nog een voordeel: het restaurant ziet er in de avond niet leeg en donker uit, maar er komt muziek uit. ,,We hebben tegenwoordig afhaal en bezorging, maar het is fijn dat het restaurant open en verlicht is als ik achter de piano kruip. Zo laten we zien dat we actief zijn. Dat doen we vanavond ook weer, met een digitale vrijdagmiddagborrel.”