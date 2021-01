Zingende Slager uit Scheveningen probeert eenzame ouderen serieus te helpen: ‘Gaat me echt aan m’n hart’

Eigenlijk kennen we u alleen als artiest, maar u bedenkt meer in uw studio in de Badhuisstraat?

,,Dit was vroeger mijn slagerij. Nu maak ik hier mijn uitzendingen, minstens twee keer per week op Facebook. Veel muziek uit de jaren zestig en zeventig. Ik krijg steeds meer reacties. Mijn belangrijkste doelgroepen zijn toch de ouderen en alleenstaanden. Omdat ik veel in verzorgingshuizen kom heb ik gemerkt dat bij die mensen vaak eenzaamheid de boventoon voert. Nu we in de tweede golf zitten merk je dat vooral de geestelijke gesteldheid van deze mensen hard achteruitgaat. Dat meen ik serieus en dat gaat me echt aan m’n hart.”