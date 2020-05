Zit-kitesurfer Willem raakte maandag ook in de problemen maar was net op tijd het water uit

‘De zee was ruig, de stroming sterk en er lag veel schuim op het water. Ik besloot mijn sessie te stoppen nadat ik een beetje in de problemen was geraakt.’ Toen hij thuiskwam hoorde hij dat er zes andere watersporters ook in de problemen waren gekomen, precies op de plek waar hij net nog had gesurft. ‘Maar dat is verschrikkelijk afgelopen’, schrijft hij duidelijk aangedaan op Facebook. ‘Vijf van hen hebben het niet overleefd.’