Zit klaar, want kaartjes voor Noordeinde en stallen gaan weer in de verkoop

Voorgaande jaren waren de kaarten binnen no time uitverkocht. Door de massale drukte op de website van de ticketverkoop, liep de website geregeld vast. Paleis Noordeinde opent vier zaterdagen haar deuren: op 28 juli en de drie zaterdagen daarna. Het staldepartement is negen middagen te bezichtigen. De eerste open dag is 1 augustus.

Bezichtiging

Op Paleis Noordeinde in de Marot eetzaal en de Grote Balzaal zijn tafels gedekt zoals die gebruikt zijn tijdens recente evenementen. In de Marot eetzaal kunnen bezoekers zien hoe de ruimte was ingericht en de tafels waren gedekt tijdens de laatste uitblinkerslunch op 11 april 2018.



In de Koninklijke Stallen kunnen bezoekers dit jaar een deel van het wagenpark bezichtigen. Onder andere de auto van de Koning (AA-86), de statie-limousine (AA-93) en de Koninklijke bus (AA-81) worden tentoongesteld. Ook zijn er meerdere historische voertuigen te zien, waaronder een Mercedes Caruna (AA-16) en een Austin Sheerline (AA-9). Verder kunnen bezoekers paarden en rijtuigen bezichtigen, waaronder de Glazen Koets.



Kaarten zijn vanaf morgen te koop via tickets.paleis-noordeinde.nl. Een kaartje kost zes euro.



