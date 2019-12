Zo blijven de Haagse wethouders integer

Niet wegkijken:

Pijnlijk: volgens de externe integriteitscommissie hadden de wethouders in Den Haag tot voor kort een soort niet-aanvalsverdrag: ‘Bemoei jij je niet met mijn onderwerpen, dan bemoei ik me niet met de jouwe’. Foute boel, vindt de commissie, die het zelf over ‘een ongepaste bestuurscultuur’ heeft. De boodschap is helder: in een collegiaal bestuur ga je sámen over integriteit. Niet meer wegkijken dus.

Ook niet best: soms probeerden Haagse bestuurders buiten de collegetafel om zaken uit te ruilen. Dat moet eveneens stoppen. De commissie raadt de wethouders en de burgemeester aan om een lijst met do’s en don’ts te maken. En om ervoor te zorgen dat er opener over integriteitszaken kan worden gesproken.

Zorgvuldig declareren:

Wat kun je wel aan uitgaven vergoed krijgen en wat niet? De huidige bestuurders van Den Haag weten het niet zo precies, ontdekte de integriteitscommissie. En dat moet vanzelfsprekend anders. Ook al bedoelt een wethouder het nog zo goed, verkeerd declareren is funest voor het imago. Beter lezen, zou je zeggen. Maar de commissie stelt voor om een handzaam document met regels op te stellen.

Geen partijvriendjes aannemen

Het gebeurt nog wel eens dat wethouders partijgenoten of bekenden als bestuursadviseur of als woordvoerder aannemen. Formeel gaan ze niet over het aannamebeleid van ambtenaren, maar in de praktijk valt daar soms best een mouw aan te passen. Dat vindt de commissie een integriteitsrisico. Ze adviseert het college dat elke wethouder hooguit één bestuursadviseur uit z’n eigen netwerk mag aantrekken.

Raadsleden gelijkelijk informeren

Het is verleidelijk, maar daarom nog niet goed. Wethouders willen de raadsleden van hun partij of van de coalitie nog wel eens inlichten over zaken die voor de oppositiepartijen verborgen blijven. Ook dat is onzorgvuldig, lijkt de commissie te zeggen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in Den Haag en alle leden moeten over dezelfde informatie beschikken. Of het college hier scherper op wil letten.

Pas op met de dienstauto