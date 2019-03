Zo ervaar je hoe het is dement te zijn

In een mintgroene container op het parkeerterrein van woonzorgcentrum Uitzicht aan de Haagse Zonnebloemstraat is tot in de kleinste details de woning van een oudere man met dementie nagebootst. Instructies krijg ik in een voorgesprek. De instructrice hangt een alarmknop om mijn hals, geeft me een speciaal hesje en overhandigt me een volle boodschappentas. ,,Vind je het spannend?”, vraagt ze. Als ik ‘ja’ zeg, knikt ze begrijpend. ,,Ik waarschuw je maar alvast. Er gaan dingen gebeuren die je flink in de war maken.’’