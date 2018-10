Zo gaan we om met de hitte

We willen een buitenzwembad!

Volledig scherm Delfts Archief. Foto van oud zwembad in Delft © Delfts Archief

Wat is er nou lekkerder dan op een bloedhete zomerdag een verkoelende duik te nemen?



Helaas voor waterratten neemt bij stijgende temperaturen óók de kans op blauwalg en botulisme in buitenwateren toe. Blauwalg is gevaarlijk voor de gezondheid - je kunt er misselijk van worden en jeuk van krijgen. Bovendien zit niemand graag tussen de dode vissen en watervogels.

Blauwalg

Het Hoogheemraadschap Delfland raadde afgelopen zomer daarom een aantal keer af om te gaan zwemmen in plassen en meertjes. Blauwalg werd onder meer aangetroffen in het Noord Aa (Zoetermeer), recreatiegebied Prinsenhof (Naaldwijk) en Delftse Hout (Delft). Dat laatste tot grote teleurstelling van Delftenaren, die bij mooi weer in groten getale naar de recreatieplas komen.



Dé oplossing volgens hen: een openluchtzwembad. In september is Nicole Banga uit Delft daarom een petitie begonnen voor een buitenzwembad. ,,Delft heeft dat gewoon keihard nodig", zei de Delftse in deze krant. Een aantal lokale politieke partijen - Onafhankelijk Delft, de SP en D66 - is het daar mee eens. Sivan Maruf van D66 bijvoorbeeld.

Cabrio-zwembad