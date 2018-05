Zo gaat 'De Primeur' in Haagsche Kwartier eruitzien

Voor de naam 'De Primeur' is gekozen, omdat het de eerste koopappartementen zijn die in De Schoone Ley in de verkoop gaan. Het gaat om 125 appartementen - waarvan 91 in een woontoren - tussen de 200.000 en 450.000 euro. Het is de bedoeling dat bewoners hun woningen in de zomer van 2020 kunnen betrekken.